Ваш личный консультант

Решение сложных вопросов для собственников жилья

Обращайтесь в нашу компанию — и мы решим Вашу проблему. Проконсультируем, направим, поможем составить обращение или подадим документы за Вас в компетентные органы.

Опыт работы и практика для юридических лиц

Мы предлагаем комплекс услуг по консультированию в сфере ЖКХ:
Оказание консультаций о создании и функционировании ТСЖ, проведение мероприятий для создания и функционирования УК ЖКХ; ведение и поддержка текущей деятельности управляющих компаний, сопровождение проверок УК ЖКХ надзорными органами и контрольными органами; консультирование п управлению многоквартирными домами

С нами вы в полной уверенности

Мы постоянно отслеживаем изменения нормативных документов в сфере ЖКХ, оказываем комплекс услуг в одном окне
Без лишних движений при работе с нами
Дистанционное взаимодействие без поездок и очередей в удобное для вас время


Консультация в офисе
При желании вы можете получить очную консультацию в нашем офисе


Наш офис планируется к открытию в 3 квартале 2022 года в г. Ейск


Работаем по договору 
Заключение договора предоставляет гарантии добросовестности нашей с Вами работы.

Решение вопросов в сжатые сроки

Мы со знанием дела, а самое главное качественно оформим для Вас договор или документ любой сложности в самые кратчайшие сроки
Абонентское сопровождение деятельности:
Абонентское сопровождение деятельности:

консультационное юридическое облуживание: устные (по телефону, скайпу) и письменные консультации;

анализ договорной базы и составление новых проектов договоров; 

анализ локально-нормативных актов и разработка новых положений;консультации по иным вопросам деятельности клиента; 

разработка схем и программ развития, консультации; 

иные услуги, которые по специфике деятельности клиента ему необходимы.


Юридические консультации в сфере ЖКХ, коммунального комплекса (услуг), юридические консультации в сфере городского хозяйства, консультации МУПам, ТСЖ, Управляющим компаниям ЖКХ, и т.д.
Юридические консультации в сфере ЖКХ, коммунального комплекса (услуг), юридические консультации в сфере городского хозяйства, консультации МУПам, ТСЖ, Управляющим компаниям ЖКХ, и т.д.
Услуги по тарифам ЖКХ:&nbsp;
Услуги по тарифам ЖКХ: 

расчет;

утверждение;

аудит и экспертиза;

Rab-тарифы и регулирование;

тарифы на содержание, ремонт и обслуживание МКД.

Оказываем услуги по разработке документов в сфере своей специализации:
Оказываем услуги по разработке документов в сфере своей специализации:

по управлению отраслью ЖКХ в муниципальном образовании и (или) регионе; 

по управлению многоквартирными домами (УК и ТСЖ);

по вопросам государственно-частного партнерства и концессионных соглашений; 

по организации конкурсных отборов в сфере ЖКХ, по ГЧП и концессий;

по иным вопросам сферы ЖКХ, энергетики и городского хозяйства.

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Зачем эта услуга вам?

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Гарантия по проведенным работам

Если вы воспользовались нашими услугами и их качество Вас не устроило, мы обязательно продолжим работать и завершим начатое дело с необходимым качеством
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С нами решить Ваши проблемы можно быстрее

Мы работаем для того, чтобы Вы не тратили свое время на изучение вопросов в сфере ЖКХ, но подходили к вопросу подготовленными
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Мы можем взять все Ваши заботы под свое управление

Доверяя нам решение Своих вопросов вы получите качественное решение в максимально короткие сроки

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