Решение сложных вопросов для собственников жилья
Опыт работы и практика для юридических лиц
С нами вы в полной уверенности
Наш офис планируется к открытию в 3 квартале 2022 года в г. Ейск
Решение вопросов в сжатые сроки
консультационное юридическое облуживание: устные (по телефону, скайпу) и письменные консультации;
анализ договорной базы и составление новых проектов договоров;
анализ локально-нормативных актов и разработка новых положений;консультации по иным вопросам деятельности клиента;
разработка схем и программ развития, консультации;
иные услуги, которые по специфике деятельности клиента ему необходимы.
по управлению отраслью ЖКХ в муниципальном образовании и (или) регионе;
по управлению многоквартирными домами (УК и ТСЖ);
по вопросам государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;
по организации конкурсных отборов в сфере ЖКХ, по ГЧП и концессий;
по иным вопросам сферы ЖКХ, энергетики и городского хозяйства.